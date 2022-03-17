Москва, 17 марта, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В рамках Всероссийской акции «Своих не бросаем» группа российских компаний производителей обуви совместно с Ассоциацией военно-патриотических клубов ДОСААФ России направила 10 тысяч пар обуви детям и женщинам ДНР и ЛНР.

ИА REGNUM Обувь

На протяжении многих лет компания как социально ответственный бизнес занимается вопросами патриотического воспитания, поддерживает семьи погибших в горячих точках героев, увековечивает память солдат и командиров по всей стране, развивает детские военно-патриотические лагеря.

«Все для фронта! Все для Победы!» — этим знаменитым лозунгом компания мотивирует партнеров из бизнес-сообщества и предлагает объединить усилия и ресурсы для поддержки российской армии и нуждающихся жителей освобожденных территорий.

Глава компании Андрей Павлов, будучи активным защитником интересов российского бизнеса, считает, что уход иностранных игроков с рынка дает отечественным производителям и поставщикам новые уникальные возможности.

«Ослабевает конкуренция, целые сегменты рынка лишаются европейских и американских компаний, которые в них доминировали. Правительство готовит необходимые меры поддержки и активно консультируется с бизнесом по вопросам преодоления последствий введения все новых и новых санкций. Наша компания сделает все возможное, чтобы текущая ситуация способствовала развитию как обувного направления, так и всей легкой промышленности в России», — говорит Андрей Павлов.

29 марта 2022 года планируется отправка нуждающимся жителям освобожденных территорий Украины 5 фур продовольствия из Новгородской, Ленинградской и Псковской областей и Ставропольского края.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионах России продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик. В центры сбора гумпомощи люди несут продукты питания, вещи, бытовую технику, средства гигиены и детские принадлежности. К сбору подключились общественные организации, предприниматели и представители власти всех уровней.