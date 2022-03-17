Москва, 17 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Российский блогер Анастасия Ивлеева призналась, что уже несколько лет не может похудеть. Соответствующая информация появилась в её Telegram-канале вечером 16 марта.

Скриншот видео на YouTube Настя Ивлеева

«Надоели эти качели. Хочу всегда быть в топе ахаха как думаете, у меня получится? Я, кстати, обратила внимание, что лет с 18 я всегда в планах на год ставлю минус 5−7 кг. Пол жизни, вы понимаете не могу прийти к гармонии. Пора покончить с этим!» — написала Ивлеева. Также блогер отметила, что в настоящее время ведёт здоровый образ жизни и регулярно ходит в спортзал.

Напомним, что Анастасия Ивлеева прославилась благодаря участию в телепрограммах «Можно всё» и «Орёл и решка». В настоящее время она активно занимается созданием авторских шоу на YouTube.