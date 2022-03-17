Ульяновск, 17 марта, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Ульяновской области «месячник по весеннему благоустройству» продлится в этом году три месяца, в том числе проведут семь региональных субботников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Субботник

Отмечается, что месячник по весеннему благоустройству стартует в регионе 4 апреля и продлится до 30 июня. В том числе состоятся семь областных субботников, дважды пройдёт Единый день чистоты.

На первом этапе основное внимание будет уделено очистке территорий от наледи и грязного снега, сбору и вывозу мусора. Кроме того, запланирована инвентаризация и ремонт малых архитектурных форм, детских и спортивных комплексов, покраска и установка дополнительного оборудования, завоз песка на детские площадки, устройство клумб и посадка цветов.

Помимо этого, в апреле в рамках федерального проекта начнётся благоустройство дворов и общественных пространств.

Напомним, что в 2021 году осенние массовые мероприятия по благоустройству прошли в Ульяновской области с 1 сентября и по 25 октября. Проводилась санитарная очистка и уборка территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2012 года в Ульяновской области проходят акции по очистке берегов Волги.