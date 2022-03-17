Москва, 17 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Зарубежные дипломатические миссии Украины занимаются вербовкой добровольцев для их участия в боевых действиях. Об этом 17 марта заявили МИД РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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По информации министерства, зарубежные дипмиссии Украины занимаются вербовкой иностранных граждан. Из них пытаются сформировать «Добровольческий иностранный корпус Зеленского».

Как сообщало ИА REGNUM, трое британских наемников, которые являлись бывшими спецназовцами, были ликвидированы в результате удара по полигону Яворовский возле Львова на западной Украине.