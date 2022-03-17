Краснодар, 17 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Более тысячи учащихся школ Краснодара, имеющих статус казачьих, отправятся на экскурсии в новый конноспортивный клуб, недавно заработавший в районе поселка Пригородный Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Конноспортивный клуб

«Конный спорт становится все более популярным в казачьих обществах Кубанского казачьего войска. Тяга к историческим и культурным традициям побуждает казаков-энтузиастов открывать секции и клубы практически в каждом отделе войска. Детей обучают верховой езде, элементам джигитовки и другим тренировочным приемам. В этом году новые конноспортивные кружки и секции планируется открыть в ряде муниципалитетов», — отметил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Сейчас на новой конноспортивной базе у посёлка Пригородного занимаются 20 детей и подростков в возрасте от девяти до 16 лет. Здесь же проводятся детские соревнования и тренировки по фланкировке, метанию ножа и другим традиционным казачьим дисциплинам.

Казаки Екатеринодарского районного общества начали цикл экскурсий для учащихся казачьих школ Краснодара. Первыми в конноспортивном клубе, принадлежащем казаку станичного общества «Пашковское», побывали казачата из школ №60 и №61 во главе с руководителем краснодарского муниципального отделения «Союза казачьей молодежи Кубани» Виктором Шевченко.

Кроме того, в августе этого года казаки Краснодара намерены провести конный переход, посвященный очередной годовщине начала Первой мировой войны, с участием казачьей молодёжи из нескольких муниципалитетов края.

Сегодня на территории края, в разных муниципалитетах, работает несколько конноспортивных клубов. Так, в Таманском казачьем отделе работает два конноспортивных клуба, давно существует казачий клуб Хостинском районе Сочи, который относится к Черноморскому казачьему округу, работают казачьи конноспортивные клубы в Тбилисском, Кавказском, Динском, Брюховецком районах.