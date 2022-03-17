Сеул, , 11:43 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Мун провел 16 марта телефонные переговоры с помощником госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандесом, с которым обсудил санкции в отношении России и сотрудничество в области экономической безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

В ходе разговора представитель Южной Кореи заявил о поддержке Сеулом концепции экономического взаимодействия в Индо-Тихоокеанском регионе (IPEF), выдвинутой правительством Джо Байдена в рамках новой Индо-Тихоокеанской стратегии США.

Он отметил, что профильные министерства Южной Кореи в ближайшее время завершат рассмотрение данного вопроса и представят США официальную позицию.

Ранее правительство США объявило об официальном запуске инициативы, направленной на развитие сотрудничества со странами Индо-Тихоокеанского региона в ряде областей, включая справедливую торговлю, цифровую экономику, декарбонизацию и возобновляемую энергетику.

Представители двух стран также договорились о проведении двусторонней консультативной встречи на высоком уровне по экономическим вопросам.