Магнитогорск, Челябинская область, , 11:42 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области местный житель отдан под суд за гибель пенсионерки и неосторожное уничтожение и повреждение чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Инцидент произошёл 10 сентября в коммунальной квартире дома на улице Вайнера. Загорелся автомобильный баллон ёмкостью не меньше 40 литров, наполненный сжиженным газом. Это произошло из-за утечки горючего. В результате пожара погибла 59-летняя женщина, также пострадало имущество других жильцов и общедомовое имущество.

Размер ущерба превысил 1,3 млн рублей. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска.