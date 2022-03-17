* запрещённая в России организация

Ставрополь, , 11:42 — REGNUM В Ставропольском крае передано в суд уголовное дело двоих участников украинской экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они были задержаны сотрудниками УФСБ России и ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Правый сектор (запрещенная в России организация) Ystav.com

Следствие доказало их участие в деятельности запрещенной организации, с утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд, сообщили в СКР. Как установленоОлег Х. и Вадим К. под воздействием активного последователя идеологии «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгения К. вступили в ряды запрещенной экстремистской организации в октябре 2020 года, находясь в исправительной колонии на территории Ставропольского края.

Они вели запрещенную деятельность в целях обострения и дестабилизации социально-политической обстановки и нарушения конституционного строя. Задержанным в соответствии со статьей УК РФ грозит до шести лет лишения свободы. Ранее был приговорен к семи годам тюрьмы их идеолог Евгений К., пишет «Комсомольская правда — Ставрополь»