Уфа, 17 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В футбольном клубе «Уфа» финансовая ситуация стабильна. Об этом 17 марта заявил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

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«У нас все спокойно, все стабильно. Финансовая ситуация у нас нормальная», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

В настоящее время «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету команды 17 очков в 21 матче.

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