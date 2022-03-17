Москва, , 11:39 — REGNUM Федрезерв США 16 марта, как и ожидалось, повысил ставку на четверть процента впервые с 2018 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Рост фондового рынка Pixabay.com

«В сопроводительном заявлении Центробанк подчеркнул, что в краткосрочной перспективе ситуация вокруг Украины будет способствовать еще большему разгону инфляции в стране.

Руководствуясь, в том числе этим аргументом, монетарные власти США в точечной диаграмме спрогнозировали семь повышений в этом году, что удивило инвесторов.

Обычно рынки любят забегать вперед, но в этот раз ФРС их опередила, поскольку на данном этапе в ценах было учтено пять повышений стоимости кредитования до конца текущего года.

Впрочем, несмотря на более ястребиные сигналы от регулятора, фондовые индексы Уолл-стрит завершили сессию на подъеме, а вот доллар не нашел поводов для роста. В обычной ситуации реакция игроков была бы противоположной.

Но учитывая происходящее на Украине, и влияние этих событий на остальной мир, инвесторы восприняли готовность Центробанка к более агрессивному ужесточению как сигнал об устойчивости экономики, несмотря на геополитическую встряску, что положительно отразилось на динамике акций.

Так, по итогам торгов S&P 500 подрос еще на 2,24%, Dow Jones прибавил 1,55%, а высокотехнологичный Nasdaq и вовсе подскочил почти на 3,8%.

Тем временем индекс доллара отметил локальные минимумы в районе 98,30 рубля и остается под давлением в четверг, теряя позиции с начала недели.

Главным фактором давления на «американца» сейчас служит отскок мировых фондовых площадок, которые узрели в переговорах России и Украины намеки на прогресс, хотя фактически пока никаких значимых подвижек по-прежнему нет.

Стороны лишь упоминают о возможности достижения компромисса, а спецоперация тем временем продолжается, как и поток антироссийских санкций, который, впрочем, иссякает по ой простой причине, что все самые болезненные ограничения уже введены.

К слову, пользуясь отступлением долларовых быков и общим спадом напряженности, рубль восстановился до уровней начала марта. Пара доллар/рубль в моменте достигала отметки 91 руб. на торгах 16 марта, а к закрытию отскочила до 97 руб.

Сегодня, 17 марта, котировки пытаются развить отскок, но пока безуспешно. 18 марта состоится заседание Банка России, но никаких изменений ставки от него в этот раз не ждут, ведь недавно ставка была повышена до 20%.

Сейчас регулятору нужно время, чтобы оценить обстановку и влияние взаимных санкций на самочувствие экономики и банковского сектора страны. Если до конца недели российская валюта сможет удержать доллар под отметкой 100 руб., это уже будет победой для рубля», — считает эксперт.

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