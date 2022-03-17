Владивосток, 17 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Первую и пока единственную на Дальнем Востоке «умную новостройку» возводит резидент СПВ во Владивостоке — ключи от квартир жильцы эко-хауса получат уже в конце 2022 года, раньше планируемого срока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

geralt Умный дом

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Эко-хаус Пастораль строит компания «СЗ «ДаВинчи Групп», она первой на Дальнем Востоке получила диплом «Умного дома класса Е» от Единого ресурса застройщиков РФ.

Жилой дом в 4 этажа на 48 квартир строят в пригороде столицы Приморья — Садгороде. Он будет оснащен «умными» домофоном, видеонаблюдением и шлагбаумом. В проект, реализуемый по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), вкладывается 220,3 млн рублей.

«Преимущества умного дома заключаются в том, что шлагбаум автоматически проверяет машину и предоставляет доступ на парковку, которая находится под постоянным видеонаблюдением с функцией «свой-чужой», как и детская площадка. Зайти в подъезд также можно по биометрическим данным, за это отвечает современный домофон, который также связан со смартфоном хозяина квартиры», — сообщил генеральный директор ООО «СЗ «ДаВинчи Групп» Алексей Исаков.

Высокотехнологичное жилье дополнят двор без машин, зарядка для электроавтомобилей, спортивная площадка, место для выгула собак и лапомоечная, велосипедная парковка и мангальная зона. Экологичность и удаленность от города будут сочетаться с наличием необходимой инфраструктуры — школы, детского сада, магазинов и кафе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тутаеве Ярославской области появится инновационная спортивная площадка.