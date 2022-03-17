Хабаровск, 17 марта, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Для США настало время уйти с политического Олимпа, говорится в «предсказании» лидера ЛДПР Владимира Жириновского, опубликованного его однопартийцем, губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

Глава региона 17 марта опубликовал очередные выдержки с «пророчествами» Жириновского. В частности, лидер либерал-демократов охарактеризовал президента США Джо Байдена.

«Самого Джо Байдена Жириновский охарактеризовал «президентом по сценарию»: «управляемый пожилой человек, может, действительно плохо соображающий. Ему дали задание: сегодня что-нибудь расскажи про Китай, завтра — долбани по Сирии, потом — оскорбляй руководство России. И он это делает. Потому что, что старый, что малый. Ребенок подчиняется воле старшего, а пожилой подчиняется тем, кто ему что-то внушил», — говорится в материале.

По мнению лидера ЛДПР, Байден не должен быть американским президентом по состоянию здоровья, но его заставили это сделать.

Также Жириновский заявил, что «Америке — конец», пришло время этой страны уйти с политического Олимпа.