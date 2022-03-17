Ростов-на-Дону, , 11:38 — REGNUM В Ростове-на-Дону 18 марта с 7:00 до 14:00 мск в связи с проведением фестиваля «Крымская весна» ограничат движения транспорта в районе стадиона «Ростов Арена». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Автопробег «Своих не бросаем» в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Движение ограничат на участках улицы Левобережной, а также в районе восточного и западного пешеходно-транспортных проездов. Госавтоинспекция рекомендует водителям использовать пути объезда через магистральную улицу — от улицы Левобережной (перекрёсток с круговым движением) до проспекта Ворошиловского (транспортная развязка с улицей Пойменной).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону 18 марта пройдёт фестиваль «Крымская весна», посвящённый восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Площадкой проведения фестиваля станет парк «Левобережный».

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону пройдёт фестиваль «Крымская весна»