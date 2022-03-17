Москва, , 11:38 — REGNUM Мемориальную доску ученому-искусствоведу Ирине Антоновой установят в Москве. Об этом 17 марта сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Церемония пройдет 20 марта по адресу: Покровский бульвар, дом 14/5. Антонова была известным ученым-искусствоведом, директором Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, заслуженным деятелем искусств РСФСР.

«20 марта Ирине Александровне исполнилось бы 100 лет. К этому событию и приурочено открытие мемориальной доски на доме, где она жила. Идея увековечить ее память принадлежит сотрудникам Пушкинского музея», — сказала Сергунина.

Читайте ранее в этом сюжете: На ВДНХ подготовили курсы обучения руководителей