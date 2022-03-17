17 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента США Джо Байдена о намерении Вашингтона передать Украине средства ПВО, противотанковые комплексы и стрелковое оружие.

Мирослава Романенко, , 13:45 — REGNUM США намерены передать Украине средства ПВО, противотанковые комплексы и стрелковое оружие. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 16 марта заявил президент США Джо Байден.

Военная помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Данный пакет предполагает выделение беспрецедентной помощи Украине. Он включает в себя 800 систем ПВО…» — сказал он.

Уточняется, что Вашингтон передаст Киеву 9 тыс. противотанковых систем, стрелковое оружие в количестве 7 тыс. штук и 20 млн единиц боеприпасов.

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Новость обсудили в YouTube-канале «ТСН» («Телевизионной службы новостей», которая выходит на украинском телеканала «1+1»). К ряду участников обсуждения пришло понимание, что эта «военная помощь» «подольет масла в огонь» и фактически свидетельствует о том, что Штаты собрались «драться с Россией» до «последнего украинца». Комментирующие негативно отнеслись к намерению США предоставить вооружение украинской стороне, критикуя тех украинцев, которые восприняли эту новость с позитивом. Другие также стали задаваться вопросом, сколько Украина в итоге должна будет заплатить за эту «помощь» Штатам.

«Сонный Джо (речь о Байдене — М. Р.) дал понять, что его намерения драться с русскими до последнего украинца — не пустые слова!» — с сарказмом написал «Бромгексин».

Владимр Зеленский на тактических учениях подразделений ВСУ President.gov.ua

«Лучше бы помогли поскорее остановить… [боевые действия], а не добавляли оружие. Протирают ладони, приговаривая: вы здесь сражайтесь, а мы посмотрим — кто кого», — возмутилась Неля Я.

«Кто-то явно не хочет, чтобы все это вот закончилось. Стоит в сторонке и потирает свои противные американские ручонки», — добавила Анна Г.

«Чтоб дольше пожар не гас на Украине. Предсказуемо. Жаль Украину с такими союзниками. А самолёты зажали», — с сарказмом отметил «Белгородский Воевода».

«Как только новости о том, что поступает новое оружие, — понимаешь, что это все закончится не скоро. Зачем простым людям это? Люди хотят просто жить, а не вот это все», — возмутилась Liriana Green.

«Люди, вы реально наивные? Он будет поставлять нам оружие, чтобы мы и дальше воевали, а он в сторонке будет стоять и смотреть…» — написал Valerka S., вероятно, пытаясь таким образом достучаться до тех, кто относительно данной новости испытывает восторг.

«А давайте подождем, чтоб не было как с истребителями», — призвал «Бешеная Белка».

«Я даже не представляю, сколько нам придется отдать за все это», — задумался «Джек Воробей».

«Ну пообещать и выполнить обещание — две таки большие разницы. Воздушное пространство под контролем России и как это всё дойдет по назначению?» — поинтересовалась Valentyna L.

«Передавали бы уже сразу Донбассу, все равно или продадут, или оставят при отступлении», — с сарказмом пишет один из комментирующих.

«Хотелось бы поточнее знать. Передадут или продадут?» — задался вопросом Сергей Б.

«Просто так только сыр в мышеловке. Вся помощь англосаксов боком выходит. Пока другого не было нигде», — ответил Сергею Б. Мухамат Ч.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

«Хватит накачивать оружием нашу страну, вам здесь не полигон…» — призвал «Одессит Одесситович».

«Да, премию мира Байдену. А лучше — две сразу…» — с сарказмом отреагировала Наталья Д.

«Ой, не к добру это», — пишет Любаня М.

«Вам неинтересно, почему не берут в НАТО, почему мы не нужны в ЕС, а зато нам полным ходом поставляют оружие… А вы все радуетесь! Ура, Украине подкинули оружие!» — возмутилась Татьяна К.

«Как и говорилось, Америка будет воевать до последнего украинца. На*рен мир и переговоры?..» — с сарказмом отметил Kolyan S.

«РФ заявила, что если заметят конвои на территории Украины, они будут ликвидированы. Дядька Сэм не думал об этом?» — подытожил Артём К.