Липецк, , 11:37 — REGNUM В ходе проведения специальной операции на территории Украины погиб уроженец Воловского района Липецкой области, ефрейтор, старший-механик-водитель Владимир Карцев. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Сообщение о гибели Владимира Карцева Скрин официального тееграм-канала главы Липецкой области Игоря Артамонова

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Прощание с Владимиром Карцевым проходит 17 марта.

«Простой, честный и искренний парень. Служил не за ордена и медали, а за правое дело и справедливость. Искренние слова соболезнования родителям. Вы воспитали достойного сына. Пример его преданности долгу навсегда останется в нашей памяти. Спасибо вам. Нет слов, чтобы унять родительское горе. Но мы будем рядом и всегда вам поможем. Вечная память» — написал Артамонов в своём телеграм-канале.