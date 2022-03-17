Рязань, 17 марта 2022, 11:46 — REGNUM Три новые артезианские скважины и две станции водоподготовки начнут обустраивать в 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» в посёлке Солотча Рязани, сообщили 17 марта в пресс-службе мэрии.
По проекту две скважины появятся на улице Дунай, ещё одну оборудуют на улице Коммунальной. Глубина каждой — 90−91 метр. Муниципальный водоканал за счёт собственных средств построит самотечный канализационный коллектор, через который можно будет подключить близлежащие дома улицы Дунай к централизованной системе водоотведения Солотчи.
Подрядчиком работ выступает рязанская компания «Бурводстрой».