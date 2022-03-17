Рязань, , 11:46 — REGNUM Три новые артезианские скважины и две станции водоподготовки начнут обустраивать в 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» в посёлке Солотча Рязани, сообщили 17 марта в пресс-службе мэрии.

Питьевая вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

По проекту две скважины появятся на улице Дунай, ещё одну оборудуют на улице Коммунальной. Глубина каждой — 90−91 метр. Муниципальный водоканал за счёт собственных средств построит самотечный канализационный коллектор, через который можно будет подключить близлежащие дома улицы Дунай к централизованной системе водоотведения Солотчи.

«Вопрос строительства новых скважин назревал давно. Жители Солотчи жаловались на плохое качество и частые перебои с водой, проблемы с давлением в водопроводе. Реализация проекта позволит в полном объеме обеспечить потребности водоснабжения поселка, в особенности летом — в период максимального водоразбора, а также улучшить качество питьевой воды, подаваемой в водопроводные сети. В итоге люди получат артезианскую качественную воду», — пояснила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Подрядчиком работ выступает рязанская компания «Бурводстрой».