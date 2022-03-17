Уфа, , 11:40 — REGNUM Суд в Уфе отправил на принудительное лечение мужчину, которого заподозрили в убийстве оппонента по судебному спору. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Убийство niekverlaan

По версии следствия, днем 17 марта 2021 года на улице Пушкина г. Уфы около Арбитражного суда Башкирии произошел конфликт между двумя мужчинами из-за судебного разбирательства, где они являлись оппонентами.

После очередного судебного заседания 50-летний фигурант уголовного дела и 33-летний потерпевший сели в автомашину последнего, чтобы поговорить. В какой-то момент подсудимый нанес смертельные травмы потерпевшему.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

«Проведенной в ходе следствия судебной психолого-психиатрической экспертизой у мужчины обнаружено психическое расстройство, которое в период совершенного деяния и в настоящее время лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими, в связи с чем ему рекомендовано принудительное лечение», — сообщает пресс-служба.

В результате суд принял решил применить в отношении мужчины принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медорганизации.

Помимо этого, суд взыскал с подсудимого в пользу супруги потерпевшего компенсацию морального вреда в сумме пять млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе мужчину осудили за убийство пожилой женщины.