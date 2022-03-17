Суд в Уфе принял решение по делу об убийстве оппонента по судебному спору
Уфа, 17 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Суд в Уфе отправил на принудительное лечение мужчину, которого заподозрили в убийстве оппонента по судебному спору. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.
По версии следствия, днем 17 марта 2021 года на улице Пушкина г. Уфы около Арбитражного суда Башкирии произошел конфликт между двумя мужчинами из-за судебного разбирательства, где они являлись оппонентами.
После очередного судебного заседания 50-летний фигурант уголовного дела и 33-летний потерпевший сели в автомашину последнего, чтобы поговорить. В какой-то момент подсудимый нанес смертельные травмы потерпевшему.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.
«Проведенной в ходе следствия судебной психолого-психиатрической экспертизой у мужчины обнаружено психическое расстройство, которое в период совершенного деяния и в настоящее время лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими, в связи с чем ему рекомендовано принудительное лечение», — сообщает пресс-служба.
В результате суд принял решил применить в отношении мужчины принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медорганизации.
Помимо этого, суд взыскал с подсудимого в пользу супруги потерпевшего компенсацию морального вреда в сумме пять млн рублей.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе мужчину осудили за убийство пожилой женщины.