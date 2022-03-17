Чердынь, Пермский край, , 11:34 — REGNUM Во время военной спецоперации России на Украине при исполнении служебного долга погиб гвардии рядовой Дмитрий Поздеев. Информация об этом опубликована на странице администрации Чердынского городского округа в соцсети «В Контакте».

Сообщение администрации Чердынского городского округа Vk.com

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«Посвятив себя служению России, он до конца остался верным воинской присяге, показав пример отваги и героизма! Глубочайшие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении мэрии.

На сегодняшний день известно о пяти погибших пермяках в ходе военной спецоперации в защиту населения Донбасса. Ранее сообщалось о гибели трех сотрудников пермского ОМОНа и военнослужащего из Лысьвы.