Ташкент, , 11:34 — REGNUM Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов 16 марта провел онлайн-встречу с вице-президентом компании Tik Tok Тео Бертрамом. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Также во встрече приняли участие ответственные лица Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций республики Узбекистан и Государственного центра персонализации», — говорится в сообщении.

На встрече было отмечено, что сегодня компания Tik Tok реализует масштабные проекты во многих странах мира. Представители компании выразили готовность осуществить подобные проекты и в Узбекистане.

«Также, в ходе встречи обсуждены вопросы обеспечения безопасности личной информации пользователей платформы в Узбекистане и исполнения требований законодательства республики Узбекистан», — говорится в сообщении.

Представители компании также выразили готовность к совместной работе по предотвращению распространения материалов, противоречащих законодательству Узбекистана.