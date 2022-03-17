Рыбинск, Ярославская область, 17 марта 2022, 11:33 — REGNUM ПАО «ОДК Сатурн», основные производственные площадки которого находятся в Рыбинске Ярославской области, планирует привлечь около 500 новых сотрудников для обеспечения импортозамещения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в предприятии.
«ОДК Сатурн» производит газотурбинные двигатели для самолётов, судов, теплоэлектростанций и газоперекачивающих станций. Набор персонала связан с повышением объема производства.
Как уточнили в ПАО «ОДК Сатурн», предприятие продолжает штатную работу и будет выполнять все взятые на себя обязательства. Ситуация на предприятии стабильная.
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