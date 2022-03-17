Рыбинск, Ярославская область, 17 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. ПАО «ОДК Сатурн», основные производственные площадки которого находятся в Рыбинске Ярославской области, планирует привлечь около 500 новых сотрудников для обеспечения импортозамещения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в предприятии.

Yarregion.ru «ОДК-Сатурн»

«ОДК Сатурн» производит газотурбинные двигатели для самолётов, судов, теплоэлектростанций и газоперекачивающих станций. Набор персонала связан с повышением объема производства.

«Прежде всего будут приниматься на работу рабочие металлообрабатывающих специальностей — операторы станков с программным управлением, токари, слесари механосборочных работ, полировщики лопаток, фрезеровщики, а также контролеры и слесари-ремонтники. Потребность в персонале возросла в связи с ростом объемов работ», — сообщили в ПАО «ОДК Сатурн».

Как уточнили в ПАО «ОДК Сатурн», предприятие продолжает штатную работу и будет выполнять все взятые на себя обязательства. Ситуация на предприятии стабильная.