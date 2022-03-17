17 марта 2022 | Время чтения 8 мин

Тревожно, что, по данным ВЦИОМ, около 20% опрошенных россиян не поддерживают решение президента России о проведении специальной военной операции. Откуда эта зараза сомнений, отрицания и непонимания?

Сергей Пономарёв, , 13:46 — REGNUM После начала операции по денацификации и демилитаризации Украины вопрос о ценностях Русского мира встал особенно остро. Усугубляет ситуацию колониально-расистская по сути и русофобская по форме реакция совокупного Запада на действия России.

Министр просвещения Сергей Кравцов Иван Шилов © ИА REGNUM

Тревожно, что, по данным ВЦИОМ, около 20% опрошенных россиян не поддерживают решение президента России о проведении специальной военной операции. Для нашей страны это много, недопустимо много. Если бы такие цифры у нас были в 1941 году, то Победы в 1945-м мы могли и не одержать… Особенно тревожно то, что чем моложе опрошенные респонденты, тем меньше поддержка государственных усилий по сохранению суверенитета России.

Откуда эта зараза сомнений, отрицания и непонимания?

Полагаю, во многом из-за того, что школу, образовательный процесс наша страна отдала на откуп западникам с их иезуитской пропагандой толерантности и нейтрализма, выхолащиванием отечественных ценностей и заменой их так называемыми «мировыми».

День толерантности! в самарской гимназии Gym3sam.ru

Вот чем занимался и продолжает заниматься министр просвещения Российской Федерации С. Кравцов.

Письмом Минпросвещения России от 28.05.2021 № ТВ-860/04 «О направлении Календаря образовательных событий на 2021/2022 учебный год» во все региональные органы управления образования разослан утвержденный министром С. Кравцовым «Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2021/2022 учебный год». Регионам было поручено направить информацию руководителям общеобразовательных организаций, расположенных на территории каждого субъекта РФ.

Целью рассылки Календаря значится «приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности».

На самом деле предлагалось в текущем 2021/22-м учебном году отмечать в школах Международный день распространения грамотности (8 сентября), Международный день жестовых языков (23 сентября), Международный день глухих (26 сентября), Международный день детского церебрального паралича (6 октября), Всемирный день математики (15 октября), Международный день слепых (13 ноября), Международный день толерантности (16 ноября), Международный день инвалидов (3 декабря), Всемирный день азбуки Брайля (4 января), Всемирный день иммунитета (1 марта), неделю математики (14 — 20 марта), Международный день борьбы за права инвалидов (5 мая), а также юбилеи четырёх ученых-математиков.

Наряду с вошедшими в Календарь днями разного рода меньшинств, в него не вошли ни День Победы над Японией (3 сентября), ни День окончания Второй мировой войны, ни 7 ноября, ни даже приближающийся 1 мая — День международной солидарности трудящихся (День Весны и Труда).

Шествие по Невскому проспекту 1 мая 2018 г Дарья Драй © ИА REGNUM

В текущем отечественном законодательстве — в федеральном законе «О днях воинской славы и памятных датах России» №32-ФЗ от 13 марта 1995 года — 7 ноября — День Октябрьской революции отнесён к числу памятных дат (статья 1.1), а г-н Кравцов, игнорируя это, считает, что для формирования национальной идентичности ни эта дата, ни это эпохальное событие значения не имеют.

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — гласит часть 3 статьи 671. Конституции Российской Федерации.

О какой защите исторической правды можно говорить, если в министр просвещения не помнит сам и не даёт узнать молодёжи о победном завершении для нашей страны Второй мировой войны?!

Из Стратегии национальной безопасности (как в предыдущей, так в нынешней редакции, утвержденной президентом Российской Федерации Указом №400 от 2 июля 2021 года), следует, что «Российская Федерация рассматривает свои базовые, формировавшиеся на протяжении столетий отечественной истории духовно-нравственные и культурно-исторические ценности, нормы морали и нравственности в качестве основы российского общества, которая позволяет сохранять и укреплять суверенитет Российской Федерации, строить будущее и достигать новых высот в развитии общества и личности».

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Традиционные российские духовно-нравственные ценности объединяют нашу многонациональную и многоконфессиональную страну (пункт 91 СНБ).

Заполнить детское и учительское время совсем необязательными вещами, потратить на это усилия и ресурсы, оставив детей без знания и осознания опорных для российской гражданской идентичности событий — вот в чём вред от Календаря министра Кравцова.

ИА REGNUM уже привлекало внимание общественности к этой теме. (15 августа, 20 сентября, 13 октября 2021 года).

Эти публикации неоднократно направлялись мной в правительство и Администрацию президента Российской Федерации с предложением отменить вышеназванный Календарь, принять меры к министру С. Кравцову.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов Obrnadzor.gov.ru

Вопреки федеральному закону «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», прямо запрещающих направлять обращения на рассмотрение лицам, действия которых обжалуются (ч. 6 статьи 8), все они пересылались в Министерство просвещения Российской Федерации.

Министерство просвещения в своих ответах сначала безуспешно утверждало, что Календарь С. Кравцова не противоречит Стратегии национальной безопасности.

Затем, после третьей публикации по этому вопросу (13 октября 2021 г.), понимая, что это утверждение не выдерживает никакой критики, 29 октября 2021 года Министерство просвещения выпустило за подписью заместителя министра Т. Васильевой информационное письмо №ТВ-1893/04, в котором указывалось, что министерством разработан примерный календарный план воспитательной работы на 2021/22 учебный год, и его рекомендуется использовать как федеральный компонент календарных планов образовательных организаций всех уровней образования.

В этой связи сообщалось о решении «упразднить» два документа министерства просвещения. Об одном из них упоминалось с указанием даты и номера документа, а второй просто назван Календарём образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, без указания даты и номера якобы «упраздняемого» ранее разосланного документа.

Итак, появился документ, позволяющий сообщить в ответах на поручения и обращения, что одиозный Календарь министра Кравцова «упразднён».

Но что в действительности?

Никаких актов, отменяющих письмо № ТВ-860/04 от 28 мая 2021 года, которым минпросвещения разослало Календарь Кравцова, министерством не принималось.

Утверждение об отмене («упразднении») — есть. Самой отмены нет.

В результате Календарь просветителя толерантности С. Кравцова по-прежнему действует! Наберите в любом поисковике реквизиты этого майского письма Министерства просвещения — убедитесь сами.

Угодили всем. И нашим — и вашим! И красным, и белым, и патриотам, и либерастам. Да хоть жовто-блакитным. Именно так, говорят, иногда поступают старосты освобожденных на Украине местечек — днем они с одними, а ввечеру, под дулом автомата — с бандеровцами.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на параде в Мариуполе, 2021 (сс) Wanderer777

Но какое дуло автомата заставляет врать заместителя министра просвещения Т. Васильеву?

Можно ли таким людям доверять ответы на обращения граждан и поручения правительства, доверять саму организацию просвещения в Российской Федерации?

Теперь о покровителях министра просвещения Кравцова.

Обратился в аппарат правительства и в Администрацию президента Российской Федерации. Пишу, что обманывает вас Министерство просвещения, гоните вы этого министра! Ведь упразднить — это отменить, аннулировать, ликвидировать, признать утратившим силу, а ничего этого не сделано!

Начальник департамента рассмотрения жалоб и правовой работы Администрации президента А. Туаев 12 января 2022 г. письмом №А26−02−159 824 391 ответил, что по информации Министерства просвещения Российской Федерации, министерством принят Примерный календарный план воспитательной работы на 2021/22 учебный год, утверждённый 23 августа 2022 года распоряжением первого заместителя министра просвещения №Р-196.

На основании этого А. Туаев сообщил о том, что якобы «принято решение об упразднении Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2021/2022 учебный год».

Ни номера, ни даты такого решения министерства, естественно, не сообщается. А что сообщать, если такого решения не было!

Распоряжением по министерству от 23 августа 2021 года №Р-196 не отменялось и не упразднялось ни одного документа. Логично. Не может подписавший его заместитель министра отменить акт, принятый министром.

Либо поленившись, одним нажатием кнопки проверить достоверность информации Министерства просвещения об «упразднении» Календаря С. Кравцова, либо разделяя действия министерства по дезинформации и одобряя содержание Календаря, либо по иным, неведомым причинам, г-н А. Туаев даже пошёл в открытое наступление, пообещав прекратить переписку в случае повторного обращения по этому вопросу.

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

Какие выводы можно сделать из этой истории?

Во-первых, не соответствующий Стратегии национальной безопасности России Календарь образовательных событий на 2021/22 учебный год, утверждённый министром просвещения Российской Федерации С. Кравцовым и разосланный в регионы 28 мая 2021 года, продолжает действовать. Полагаю, что эту прозападную деятельность следует прекращать.

Во-вторых, вопреки очевидности, Министерство просвещения Российской Федерации публично утверждает обратное и обманывает Администрацию президента Российской Федерации.

В-третьих, система рассмотрения обращений и жалоб (в том числе опубликованных в СМИ), касающихся первых руководителей министерств и ограничивающаяся получением информации только от этих министерств (без привлечения другой объективной информации), показала свою неэффективность. С гласностью у нас пока хорошо. Со слышимостью — плохо.

В-четвертых, надеюсь услышать извинения за предоставление недостоверной информации от начальника департамента рассмотрения жалоб и правовой работы Администрации президента РФ А. Туаева и сообщение о мерах, принятых к С. Кравцову и его команде.

Россия сейчас находится в таком положении, когда всякое, а тем более руководящее двурушничество совершенно нетерпимо.

Или С. Кравцов не позволит нашим детям отмечать 1 мая?