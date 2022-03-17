Вашингтон, 17 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Выпущен первый полноценный трейлер будущего американского сериала «Газлит». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Starz вечером 16 марта.

Скриншот YouTube Джулия Робертс в сериале «Газлит»

Предстоящий проект расскажет об Уотергейтском скандале, случившемся в начале 1970-х годов в США. Главные роли в сериале исполнили Джулия Робертс и Шон Пенн, а режиссёром выступил Мэтт Росс («Капитан Фантастик»).

Напомним, что премьера «Газлита» запланирована на 24 апреля 2022 года. Показ сериала будет осуществляться на кабельном телеканале Starz.