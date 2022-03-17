Москва, , 11:30 — REGNUM В ходе встречи с представителями ДНР и ЛНР обсуждались, в числе прочих, вопросы смыслов и ценностей для детей в школах и вузах. Об этом журналистам заявила заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова («Единая Россия»).

Анна Кузнецова Deti.gov.ru

«Когда мы говорим об образовании и детях, это значит, что на эти земли приходит мир. Говорилось и о смыслах и ценностях, которые мы должны нести детям», — сказала Кузнецова.

По её словам, в ходе встречи с представителями ДНР и ЛНР речь шла и об организации процесса обучения: «Важно, что в 58 регионах сформированы центры поддержки, которые позволяют детально решать проблемы, начиная от нехватки карандашей и заканчивая переводом в вузы».