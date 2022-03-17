Чикаго, США, 17 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Актёр сериала «Империя» Джусси Смоллет был освобождён после шести дней тюремного заключения. Об этом 17 марта пишет Daily Mail.

Освобождение

Как отмечает СМИ, Смоллета освободила из-под ареста апелляционная комиссия, чтобы он смог оспорить свой приговор за инсценировку преступления. Актёр также внёс $150 тыс. в качестве поручительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 марта 2022 года американский суд приговорил Джусси Смоллета к пяти месяцам (150 дням) лишения свободы. Было доказано, что в 2019 году актёр инсценировал покушение на свою персону ради популярности. Смоллет утверждал, что на него напали двое неизвестных — они выкрикивали расистские оскорбления, а также облили его отбеливателем. Однако позже выяснилось, что один из «нападавших» работал таксистом на съёмках сериала «Империя», а второй был личным тренером Смоллета.