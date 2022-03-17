Ереван, , 11:30 — REGNUM Слухи об убийстве военнослужащего ВС Армении на границе с Азербайджаном не соответствует действительности. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что в соцсетях распространяют информацию, будто в ходе провокации азербайджанских подразделений один армянский боец убит и один ранен. В военном ведомстве призвали жителей не верить этому.

«Ещё раз призываем вас опираться исключительно на официальные заявления при публикации информации о пограничной ситуации», — говорится в сообщении.

При этом в минобороны Армении сообщили, что на одной из военных позиций нашли тело солдата срочной сложной службы Альберта Сирояна 2002 года рождения. У него было огнестрельное ранение. По данному случаю ведётся следствие.