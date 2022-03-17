Саратов, , 11:46 — REGNUM В соцсетях появилось сообщение, что в Саратове 15 марта девочка провалилась в заполненный водой колодец. Происшествием заинтересовались в региональном следственном управлении СКР.

Колодец

Согласно размещенной в соцсетях информации, 15 марта рядом с остановкой общественного транспорта возле дома №153 А по улице Огородной, девочка, выходя из маршрутки, провалилась в заполненный водой колодец. Извлекли ребенка прохожие. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

По факту происшествия организована доследственная проверка.

Глава города Михаил Исаев поручил провести также служебную проверку и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных.

«Требую выяснить состояние ребенка и сопровождающего его взрослого и оказать необходимую помощь. Ситуацию беру на личный контроль», — написал мэр Саратова в своем телеграм-канале.

ИА REGNUM напоминает, в декабре 2021 года в Саратове на улице Ерёмина школьник начальник классов упал в открытый колодец полный воды, который не был оборудован пазами для люка, а имел только бетонное основание. Тогда выбраться мальчику помогли одноклассники.

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