Душанбе, 17 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Авиакомпания Utair продолжит выполнение рейсов по маршрутной сети как внутри России, так и за рубежом, в том числе в Таджикистан. Об этом 17 марта сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на пресс-службу Utair.

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«В настоящее время авиакомпания из Таджикистана в Россию выполняет семь рейсов в неделю по направлению Душанбе — Москва (Внуково)», — говорится в сообщении.

Как сказал изданию представитель UTair в Таджикистане Хусейн Усманов, все наши рейсы выполняются по запланированному графику, и пока нет никаких изменений.

«Возможно, после снятия ковидных ограничений, авиакомпания увеличит количество рейсов. До коронавируса мы в день выполняли по два рейса в Москву», — сообщил Усманов.