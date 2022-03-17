Джакарта, , 11:29 — REGNUM Правительство столицы Индонезии Джакарты предлагает максимальный тариф для интеграции всех видов транспорта в размере 10 тысяч индонезийских рупий, сообщает CNN Indonesia.

Джакарта. Индонезия (сс) Mufid Afif

Интеграция затронет систему скоростного автобусного сообщения TransJakarta, метрополитена MRT Jakarta и лёгкорельсового транспорта LRT Jakarta.

«Мы ждем одобрения установленного тарифа в марте. Затем губернатор издаст решение по единому тарифу. Мы немедленно его реализуем», — заявили в правительстве Джакарты.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии объявило, что наводнения и оползни обрушились на десятки деревень в провинции Центральная Ява.

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