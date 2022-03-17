Ростов-на-Дону, 17 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В арбитраж Ростовской области от налоговой службы поступил банкротный иск к ООО «Таганрогский колбасный завод». Претензии арбитраж региона пока не принял и дату заседания не назначил, передаёт ИА REGNUM.

Колбаса

Иск от инспекции города Таганрога подан 10 марта 2022 года. Основанием заявлена задолженность — 81 587 278,77 рубля.

В едином государственном реестре юрлиц завод зарегистрирован в феврале 2009 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Владелец — Владислав Акименко, директор — Андрей Пилецкий. На начало 2021 года средняя численность персонала завода составляет более 80 человек.

Также на 23 марта 2022 года запланировано заседание по иску завода к ИФНС по городу Таганрогу, решение которой он оспаривает.

Напомним, ранее также иски о несостоятельности получили два консервных завода — в Самарской и Белгородской областях. Иски к ООО «Балашовский консервный завод» и ООО «Завод овощных консервов» пока судами не приняты к производству.