Кострома, , 11:40 — REGNUM В Костроме на Аллее признания установят новую плиту с именем православного священника и известного религиозного философа XX века Павла Флоренского. Об этом сообщает администрация города.

Аллея признания в первом квартале проспекта Мира в Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

С Костромским краем Флоренского связывает село Завражье, являющееся местом жительства и церковной службы его предков. Сам священник неоднократно посещал сёла Костромской губернии с духовными чтениями, вёл просветительскую деятельность, собирал фольклор. Открытие нового памятного знака на аллее проспекта Мира традиционно состоится в День города.

Павел Флоренский

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