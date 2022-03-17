Кострома, 17 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Костроме на Аллее признания установят новую плиту с именем православного священника и известного религиозного философа XX века Павла Флоренского. Об этом сообщает администрация города.

Наталья Диева ИА REGNUM Аллея признания в первом квартале проспекта Мира в Костроме

С Костромским краемФлоренского связывает село Завражье, являющееся местом жительства и церковной службы его предков. Сам священник неоднократно посещал сёла Костромской губернии с духовными чтениями, вёл просветительскую деятельность, собирал фольклор. Открытие нового памятного знака на аллее проспекта Мира традиционно состоится в День города.