В Костроме увековечат память Павла Флоренского
Кострома, 17 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Костроме на Аллее признания установят новую плиту с именем православного священника и известного религиозного философа XX века Павла Флоренского. Об этом сообщает администрация города.
С Костромским краемФлоренского связывает село Завражье, являющееся местом жительства и церковной службы его предков. Сам священник неоднократно посещал сёла Костромской губернии с духовными чтениями, вёл просветительскую деятельность, собирал фольклор. Открытие нового памятного знака на аллее проспекта Мира традиционно состоится в День города.
Справка: Аллея признания была открыта в Костроме в 2007 году. Она стала символом памяти людям, оставившим яркий след в жизни города и внесшим значительный вклад в его историю. В настоящее время на ней расположено 14 памятных знаков с именами Юрия Долгорукого, Михаила Романова, Ивана Сусанина, Бориса Годунова, поэта Николая Некрасова, художника ЕфимаЧестнякова, драматурга Александра Островского, промышленника Фёдора Чижова, художника Бориса Кустодиева, инженера ИванаЗворыкина, архитекторов СтепанаВоротилова, ПетраФурсова, КалерииТороп, мореплавателя Геннадия Невельского.