Донецк, , 11:27 — REGNUM Вооружённые формирования Украины обстреляли населённый пункт Александровка Донецкой Народной Республики. Об этом 17 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Войска Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации штаба, в результате обстрела украинских боевиков получила ранение мирная жительница. Женщина проживает в Александровке на улице Горького.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта в Петровском районе Донецка в результате обстрела ВФУ получил ранение местный житель.