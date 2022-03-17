Кемерово, , 11:27 — REGNUM В Кемерове прошла первая ярмарка вакансий #ZаРоссию. Она была организована в кадровом центре города. Соискателям, в том числе прибывающим из Донбасса, были предложены 364 рабочих места. Работу нашли 102 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

На ярмарке вакансий Nedelya40.ru

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По словам министра труда и занятости населения Кузбасса Алексея Гришина, на предприятиях региона отмечается высокая потребность в кадрах.

«В базе данных службы занятости около 39 тысяч вакансий во всех сферах экономической деятельности, а статус безработного при этом имеют только 11,2 тысячи человек», — уточнил Гришин.

В регионе предусмотрены меры поддержки для работодателей.