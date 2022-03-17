Омск, , 11:26 — REGNUM В Омской области предприниматели Нововаршавского муниципального района приняли участие в сборе и отправке гуманитарной помощи населению Донецкой и Луганской Народных Республиках. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Гуманитарная помощь для жителей Донбасса Оmskportal.ru

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Глава КФХ Владимир Белимов, председатель СПК «Ермак» Владимир Герк и глава КФХ Виктор Кинсфатор передали пострадавшим Донбасса 15 тонн муки (по пять тонн каждый).

Напомним, сбор гуманитарной помощи в Омской области организован с 22 февраля. Омичи уже отправили жителям ДНР и ЛНР более 20 тонн вещей первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, Томская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской Народных Республик.

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