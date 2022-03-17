Москва, 17 марта, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Немецкая газета Bild является «лидером по фейкам», заявила 17 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Это не переплюнуть. Немецкая газета Bild выбилась в лидеры по фейкам, написав, что «Лавров этой ночью летел на самолете в Пекин, но президент приказал министру вернуться», — написала Захарова в телеграм-канале.

Она уточнила, что Лавров «вчера допоздна работал на Смоленке, а рано утром приступил к подготовке к переговорам с ближневосточными коллегами в Москве.

«Интересно, немецкому журналисту, такое придумавшему, премию выпишут?» — задалась вопросом Захарова.