Москва, , 11:23 — REGNUM Минпросвещения РФ делает всё для того, чтобы дети, приезжающие из республик, чувствовали себя комфортно. Об этом журналистам заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов Edu.gov.ru

«Мы с коллегами из ДНР и ЛНР постоянно в контакте, и делаем всё, чтобы дети, которые приезжают из республик, максимально комфортно себя чувствовали. Мы прорабатываем вопросы организации детского отдыха», — сказал Кравцов.

По его словам, с представителями республик пройдёт отдельная встреча, на которой будет подписан приказ о создании межведомственной группы по координации дальнейшей работы и обсуждению вопросов, которые стоят перед ДНР и ЛНР: «Мы составили чёткий план действий и будем ему следовать».