Донецк, , 11:21 — REGNUM Вооружённые формирования Украины устроили новый обстрел Донецка, сообщили 17 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Войска Иван Шилов © ИА REGNUM

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В представительстве рассказали, что новый обстрел зафиксирован в 10:45. Из Марьинки, где находятся украинские войска, было выпущено шесть мин калибром 120 мм по Петровскому району Донецка.

Напомним, предыдущий обстрел Петровского района Донецка произошёл в 9:45. Ранение получил мирный житель, проживающий на улице Радищева.