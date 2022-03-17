Москва, , 11:21 — REGNUM Большинство работающих жителей России (63%) отвлекаются на личные дела в рабочее время. Об этом свидетельствуют данные опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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Чаще всего работники отвлекаются на разговоры с друзьями и родственниками по телефону (21%), общение в мессенджерах (20%), в социальных сетях (18%) и чтение новостей в интернете (15%). Делают перерывы на курение 14%, ведут беседы с коллегами по нерабочим вопросам 14%.

На телефонные разговоры с родственниками работники тратят 15−30 минут в день, на переписку в мессенджерах около двух часов.

Мужчины отвлекаются от работы чаще женщин в основном на курение — 21% против 8% женщин. На перекуры уходит один час рабочего времени. Женщины чаще отвлекаются на переписку в мессенджерах и соцсетях.

Опрос проведен в ноябре 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

ИА REGNUM сообщало ранее, коллеги, которые громко разговаривают по телефону на рабочем месте, чаще всего раздражают российских работников.

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