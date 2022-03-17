Москва, 17 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В ДНР установилась российская система образования вместе с её стандартами и программами. Об этом заявил министр науки и образования ДНР Михаил Кушаков.

Цуканов М.В Флаг ДНР

«Мы благодарны исполнительной и законодательной властям РФ за помощь. Сегодня в ДНР установилась российская система образования, стандарты, программы. Сегодня наши дети учатся так же, как дети РФ. Думаю, мы и дальше будем работать над совершенствованием нашей системы образования и опираться на наших коллег из РФ», — сказал Кушаков.

По его словам, перед республикой стоят большие задачи: «Мы должны приступать к тому, чтобы принимать к себе детей из деоккупированной территории [части Донецкой области, ранее находящейся под контролем ВСУ — прим. ИА REGNUM]. Мы сделаем все, чтобы они получили достойное образование, хорошо учились и имели те же возможности, что и дети России».