Симферополь, 17 марта, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Около 300 семей российских военнослужащих, получивших ранения, примут отели Крыма. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» 16 марта сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

Kremlin.ru Сергей Аксёнов

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Всего 25 крымских отелей готовы за свой счёт разместить около тысячи человек.

«Благодарю руководство и владельцев средств размещения за инициативу и желание разместить семьи раненых военнослужащих этим летом за свой счет в отелях. Спасибо за неравнодушие! Более того, мы будем эту программу продолжать и развивать», — сообщил глава Крыма.

Глава региона также сообщил, что власти республики оказывают всё возможное содействие родным и близким военнослужащих, погибших во время специальной военной операции.

«Гарантирую, что помощь будет оказана всем, никто не останется один на один с бедой», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донбасса и по демилитаризации и денацификации Украины.