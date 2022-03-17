* запрещённая в России организация

Махачкала, , 11:19 — REGNUM В Дагестане помещены под стражу четверо участников экстремистской организации «СССР» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Решение об их аресте вынес Советский районный суд на основании ходатайства следствия в рамках возбужденного 11 марта 2022 года уголовного дела, сообщили в пресс-службе суда.

Арест Victor

Из подробностей материалов дела известно, что четверо его фигурантов вовлекали новых участников в деятельность МОО «СССР» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующей на территории Дагестана. Подозреваемые организовывали собрания ее членов, на которых изучали идеологию объединения.

Она выражается в отрицании распада СССР, а также конституционного строя современной России. Члены запрещенного объединения выступали против законной деятельности государственных органов власти. Суд вынес решение об аресте фигурантов дела на два месяца — до 11 мая 2022 года.

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