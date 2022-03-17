Магадан, 17 марта, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Магадане городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя региона, который обвинялся в хулиганстве в самолёте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Сергин В. А Аэропорт Магадана

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В суде установлено, что в июле 2021 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения находился на борту самолета, выполнявшего рейс по маршруту «Северо-Эвенск — Магадан». В полёта он начал дебоширить, мешал работе бортпроводников, разбрасывал буклеты и стаканы для напитков по салону, на замечания не реагировал.

По прилёту в Магадан на борт прибыли сотрудники транспортной полиции и задержали мужчину.

Вину в совершении преступления подсудимый признал, в содеянном раскаялся.

Суд, с учетом мнения гособвинителя транспортной прокуратуры Колымы, приговорил магаданца к обязательным работам в 280 часов.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, экипажи воздушных судов получат право применять специальные средства для сдерживания авиадебоширов на борту. Соответствующий закон подписал 6 декабря 2021 года президент России Владимир Путин.