Сеул, 17 марта, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Moody’s пересмотрело прогноз темпов экономического роста Южной Кореи в 2022 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей агентства.

Minval.az Агентство Moody's

Согласно опубликованным данным, темпы роста экономики Южной Кореи в 2022 году составят 2,7%, что на 0,3% меньше по сравнению с февральским прогнозом.

Ожидается, что темпы роста экономики Южной Кореи в 2023 году составят 2,6%, что на 0,1% меньше по сравнению с предыдущим прогнозом.

Эксперты отметили, что среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона Южная Корея и Япония могут столкнуться с проблемами поставок и сбоем производства полупроводников и автомобилей.

«Высокие затраты на энергоносители также будут сдерживать рост экономики в странах, которые зависят от импорта сырой нефти», — отметили в Moody’s.

Эксперты предполагают, что в 2022 году инфляция в Южной Корее составит 3,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале ЦБ Южной Кореи сохранил темпы экономического роста Южной Кореи на уровне 3% и повысил прогноз по инфляции до 3,1%.