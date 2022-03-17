Донецк, , 11:17 — REGNUM Украинские вооружённые формирования обстреляли три населённых пункта Донецкой Народной Республики. Об этом 17 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Войска Иван Шилов © ИА REGNUM

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В представительстве рассказали, что обстрелам подвергли Докучаевск, Ясное и Донецк. В 10:35 из Новомихайловки было выпущено пять мин калибром 120 мм в направлении Докучаевска, а также пять мин того же калибра в сторону населённого пункта Ясное.

В 9:45 из Марьинки, где находятся украинские войска, по Петровскому району Донецка было выпущено шесть мин калибром 120 мм.