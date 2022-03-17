Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM В Санкт-Петербурге запущена программа по сносу ларьков, несмотря на то, что Смольный ранее объявил мораторий на снос. Об этом 16 марта сообщили местные предприниматели, передаёт издание «Фонтанка».

Снос торговых палаток Дарья Антонова © ИА REGNUM

О сносе конструкций в ближайшие выходные владельцам сообщили в комитете по контролю за имуществом (ККИ). Реализацию таких мер не остановило и обнародование новых мер помощи экономике Петербурга, в которые входит и мораторий на демонтаж ларьков. Объявления от комитета появились на конструкциях торговых точек: власти уведомляют о принудительном освобождении участка.

На вопросы об объявленным моратории в ККИ отметили, что снос продолжится, пока распоряжение не вступит в законную силу посредством подписания постановления губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Такая ситуация побудила председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янину Гришину направить открытое письмо к главе города с целью повлиять на проблему. Поскольку снос ларьков затронет не только собственность владельцев, но и лишит работы сотрудников, порядка 150−200 человек.

Напомним, впервые мораторий на снос нестационарных торговых конструкций ввели в период распространения коронавируса в 2020 году. Далее он был продлён на 2021 год в целях поддержки малого бизнеса города.