В Петербурге собираются рушить ларьки вопреки мораторию на снос
Санкт-Петербург, 17 марта, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге запущена программа по сносу ларьков, несмотря на то, что Смольный ранее объявил мораторий на снос. Об этом 16 марта сообщили местные предприниматели, передаёт издание «Фонтанка».
О сносе конструкций в ближайшие выходные владельцам сообщили в комитете по контролю за имуществом (ККИ). Реализацию таких мер не остановило и обнародование новых мер помощи экономике Петербурга, в которые входит и мораторий на демонтаж ларьков. Объявления от комитета появились на конструкциях торговых точек: власти уведомляют о принудительном освобождении участка.
На вопросы об объявленным моратории в ККИ отметили, что снос продолжится, пока распоряжение не вступит в законную силу посредством подписания постановления губернатором Петербурга Александром Бегловым.
Такая ситуация побудила председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янину Гришину направить открытое письмо к главе города с целью повлиять на проблему. Поскольку снос ларьков затронет не только собственность владельцев, но и лишит работы сотрудников, порядка 150−200 человек.
Напомним, впервые мораторий на снос нестационарных торговых конструкций ввели в период распространения коронавируса в 2020 году. Далее он был продлён на 2021 год в целях поддержки малого бизнеса города.