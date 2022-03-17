п. Оловянная, , 11:17 — REGNUM В Оловяннинском районе Забайкальского края суд обнародован приговор по резонансному уголовному делу, повлекшему смерть несовершеннолетнего пешехода на трассе Чита-Забайкальск. Подробности сегодня, 17 марта, сообщает телеграм-канал краевой прокуратуры.

ДТП Mytaganrog.com

Суд признал водителя виновным и приговорил его к лишению свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишил его права управлять транспортом сроком на 3 года. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования родителей ребенка и взыскал с обвиняемого компенсацию морального и материального вреда на общую сумму более 2,1 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП со смертельным исходом случилось вечером 7 марта 2021 года на трассе Чита — Забайкальск в Оловяннинском районе: управляя автомобилем Toyota Corolla в состоянии алкогольного опьянения, водитель выехал на встречную полосу и сбил 15-летнего подростка, который возвращался по обочине дороги от бабушки к своим родителям. От полученных травм юноша скончался на месте.

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